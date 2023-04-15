Минобороны сообщило, что потери ВСУ на донецком направлении составили более 315 военных

Фото: Минобороны РФ

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении за прошедшие сутки составили более 315 военных. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 315 военнослужащих и наемников, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также боевая машина РСЗО «Град», — сказал он.

Кроме того, российская артиллерия, ракетные войска и авиация «Южной» группировки войск оказывают поддержку в наступательных действиях в районе Артемовска. Так, было выполнено 57 огневых задач и совершено шесть самолетовылетов. Ракетные войска, артиллерия и авиация поразили противника в районах Калиновки, Богдановки и Красного в ДНР, передает Telegram-канал Минобороны.

По мнению журналиста Яна Хумина, который недавно побывал в городе, украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются за это место. Обозреватель описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.