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Минобороны: ЧВК «Вагнер» взяла под контроль два квартала Артемовска

Василий Плиткин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: ЧВК «Вагнер» взяла под контроль два квартала Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Бойцы ЧВК «Вагнер» в ходе боев взяли контроль над двумя кварталами в Артемовске. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В ходе активных действий штурмовые отряды «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города, — сказал военный.

Находящиеся в городе подразделения ВСУ при отступлении разрушают дома и объекты городской инфраструктуры, добавил он. При этом подразделения ВДВ России сковывают армию Украины на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению Артемовском, передает слова Конашенкова Telegram-канал Минобороны.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.

По мнению журналиста Яна Хумина, который недавно побывал в городе, украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются за это место. Обозреватель описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».

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