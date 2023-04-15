Истребители армии Судана нанесли авиаудары по силам быстрого реагирования
Истребители армии Судана нанесли несколько авиаударов по базам сил быстрого реагирования (СБР) близ Хартума. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщила пресс-служба армии.
В ведомстве подчеркнули, что сейчас вооруженные силы Судана продолжают подавление мятежных сил быстрого реагирования.
— Суданские ВВС уничтожают лагерь Тайба и лагерь Соба, принадлежащие Силам быстрого реагирования, и преследуют бегущих членов, пытающихся укрыться среди гражданских лиц, — передает сообщение РИА Новости.
Полковник ВС Судана Халед Абдулла в эфире телеканала Al Jazeera заявил, что военные взяли под контроль аэропорты Хартума и Мерове. Он подчеркнул, что в ходе сражений есть потери.
В СБР заявляли о взятии под контроль Дворца Республики (президентский дворец) и международного аэропорта Хартума.
Также они обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в Хартуме. Кроме того, стало известно, что аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы из-за столкновений.