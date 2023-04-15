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Истребители армии Судана нанесли авиаудары по силам быстрого реагирования

Евгений Силаев
В мире
Истребители армии Судана нанесли авиаудары по силам быстрого реагирования
Фото: Arwa51o / CC BY-SA 4.0

Истребители армии Судана нанесли несколько авиаударов по базам сил быстрого реагирования (СБР) близ Хартума. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщила пресс-служба армии.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас вооруженные силы Судана продолжают подавление мятежных сил быстрого реагирования.

— Суданские ВВС уничтожают лагерь Тайба и лагерь Соба, принадлежащие Силам быстрого реагирования, и преследуют бегущих членов, пытающихся укрыться среди гражданских лиц, — передает сообщение РИА Новости.

Полковник ВС Судана Халед Абдулла в эфире телеканала Al Jazeera заявил, что военные взяли под контроль аэропорты Хартума и Мерове. Он подчеркнул, что в ходе сражений есть потери.

В СБР заявляли о взятии под контроль Дворца Республики (президентский дворец) и международного аэропорта Хартума.

Также они обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в Хартуме. Кроме того, стало известно, что аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы из-за столкновений.

вооруженные столкновения Армия Судан
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