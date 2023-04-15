День экологических знаний: как столичные школьники и студенты колледжей заботятся об окружающей среде

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Дети убирают мусор в парках и около водоемов, вешают скворечники, занимаются раздельным сбором отходов, участвуют в акциях, конкурсах и викторинах.

Школьники и студенты колледжей Москвы не только изучают проблемы окружающей среды на занятиях, но и участвуют в различных экологических инициативах вне образовательного процесса. 15 апреля, в День экологических знаний, юные столичные волонтеры поучаствовали и в акциях в честь праздника. Они убирали мусор в парках и около водоемов, вешали скворечники и занимались раздельным сбором отходов.

В рамках акции «Экобуклет» дети создали пособие об экологическом волонтерстве, где рассказали, как добровольцы влияют на формирование экологической культуры в обществе. Также они разработали экологический календарь, в котором поделились идеями по развитию эковолонтерства в школе и дома.

Помимо этого, волонтеры поучаствовали в экозабеге. Они собрали мусор в московских парках и лесах, а затем правильно утилизировали его и рассказали об акции в социальных сетях.

В рамках экологического арт-челленджа «Пластик-бомбастик» дети придумали арт-объекты из батареек, лампочек, бутылок и других бытовых отходов. Фото работ конкурсанты выложили на личных страницах в социальных сетях.

Для дошкольников волонтеры вместе со своими педагогами провели игры «Собери мусор» и «Карусель» и конкурс поделок «Вторая жизнь отходам».

История Дня экологических знаний началась в 1992 году на конференции ООН в Рио-де-Жанейро, посвященной проблемам окружающей среды. Именно тогда вопросы сохранения окружающей среды и устойчивого развития вышли на самый высокий международный уровень. В России праздник отмечают с 1996 года.

Экологическая сознательность детей

Волонтерская деятельность столичных школьников и студентов колледжей не ограничивается активностью в экологический праздник. Так, в течение нескольких лет они заполняют интерактивную «Экокарту города», на которой отмечают пункты приема электронной техники, стекла, пластика, батареек, одежды и другого вторичного сырья, а также экологические тропы и памятники природы.

В рамках «Эстафеты живых дел» волонтеры участвуют в акции «Поможем птицам перезимовать» — изготавливают кормушки, развешивают их в скверах и парках и своевременно наполняют кормом.

«Мы с семьей мастерили кормушку более двух недель — продумывали дизайн. Дедушка из бруска выпилил детали. Затем мы с волонтерским отрядом повесили ее в Бабушкинском парке. Многим понравились мои кормушки: я стала делать их чаще и не только в зимнее время года. Здорово заботиться о природе и помогать тем, кто в этом нуждается», — поделилась ученица 11-го класса школы № 1296 Анастасия Чебышева.

Ко Дню вторичной переработки (15 ноября) дошкольники, школьники и студенты колледжей участвуют в образовательных квестах и квизах «Учимся разделять мусор». А к Международному дню птиц (1 апреля) волонтеры вешают скворечники в столичных парках.

Ежегодно Московский центр «Патриот.Спорт» столичного департамента образования и науки (ДОНМ) организует городскую игру «Эконеделя». На ней участники узнают об экологических праздниках, важных датах, решают кроссворды и ребусы, разгадывают загадки, организуют выставки, устраивают флешмобы, проводят уроки для младших школьников. Каждый день «Эконедели» проходят разные мероприятия.

Московский центр «Патриот.Спорт» — координатор волонтерского движения в системе столичного образования. Сотрудники центра координируют добровольческую работу по девяти основным направлениям, среди которых важное место занимает экологическое. В столичных образовательных организациях действует 791 отряд, в которые входят 86 тысяч детей. Присоединиться к волонтерскому движению можно на сайте центра.

Экологический фестиваль

С октября прошлого до июля текущего года в Москве проходит VIII Городской экологический фестиваль «Бережем планету вместе». Он направлен на развитие экологического образования, познавательной и творческой деятельности юных москвичей. Участвуя в конкурсах и акциях, они создали и презентовали уже больше сотни проектов, направленных на экологическую безопасность окружающей среды, здоровье людей и повышение их экологической культуры. На текущий момент участниками фестиваля стали больше пяти с половиной тысяч учащихся и педагогов.

В рамках конкурса «Экосистемы» ученики 5–11-х классов и студенты колледжей подготовили индивидуальные и групповые исследования и проекты. Свои работы они посвятили экологии природных экосистем (экологии растений, животных и особо охраняемых территорий), палео- и геоэкологии, ландшафтной экологии, экологическому мониторингу природных экосистем, экологическому почвоведению и химии.

На конкурс «Техносфера» они представили индивидуальные и групповые работы о промышленной экологии, урбоэкологии, экологическом туризме и ресурсосбережении, сохранении и улучшении состояния окружающей среды и популяризации здорового образа жизни в мегаполисе.

«Юные экологи Москвы» стали самым популярным конкурсом проектных и исследовательских работ. Больше тысячи дошкольников и учеников 1–6-х классов подготовили групповые проекты об экономии воды и электричества и разумном потреблении. Еще они наблюдали за животными в природных парках, придумывали экологические сказки, рассказы и инсценировки. Конкурс проводился совместно с госучреждением «Мосприрода» столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В конкурсе экологических рисунков и фотографий «Экология. Природа. Человек» больше 350 учеников 5–11-х классов представили работы в трех номинациях: «Животные в природе», «Растения в природе», «Буквица». На их фотографиях и рисунках запечатлены животные и растения в естественной среде обитания, а изображения буквиц связаны с названиями и описаниями растений и животных из Красной книги Москвы.

Седьмой московский открытый палеомарафон, направленный на поддержку талантливых школьников в области палеонтологии, геологии и экологии, состоит из двух конкурсов. В рамках конкурса «Палеонтологическая летопись России» участники презентовали проекты по истории и становлении палеонтологии в России, эволюции экосистем в геологии, геологической деятельности живого вещества. На конкурс экологических постеров «Они не должны исчезнуть» прислали работы о редких и исчезающих видах растений и животных Москвы, Подмосковья и России в целом.

На конкурс социально значимых экологических проектов с элементами исследования на иностранных языках «Школа за экологию: учись быть ответственным» работы отправили ученики 6–11-х классов. В командах под руководством учителей-предметников они подготовили исследования об экологической обстановке в городе, районе, на территории школы, а потом публично защитились перед экспертами.

Акции, к которым можно присоединиться

Фестиваль «Бережем планету вместе» продолжается. В его мероприятиях могут принять участие дошкольники, школьники, студенты колледжей, их родители и педагоги.

До 30 апреля принимаются заявки на конкурс инфографики «Экология Москвы». Учащиеся 7–11-х классов и студенты колледжей с помощью компьютерной графики рассказывают об экологии столичного региона, растениях и животных Красной книги, особо охраняемых природных территориях, экологических тропах.

До 20 июня школьники 8–11-х классов могут поучаствовать в онлайн-викторине «Экология. На пути к устойчивому развитию», направленной на формирование у детей бережного отношения к природе и знакомство с глобальными экологическими проблемами. С ноября 2022 года викторину прошли больше 700 старшеклассников.

Тоже до 20 июня старшеклассники могут принять участие в викторине «Экологическая безопасность и здоровье человека». К ним могут присоединиться и студенты колледжей.

Познакомиться поближе с северным регионом нашей страны и стать участниками «Арктического диктанта» учащиеся 8–11-х классов и студенты колледжей могут до 22 июня 2023 года. Викторину прошли уже больше 1300 учащихся.

До 15 июня можно присоединиться к экологической акции «Бумажный БУМ» по сбору макулатуры в образовательных учреждениях. Также в ее рамках проходит сбор пластиковых крышек в поддержку детей с особенностями развития — подопечных благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

А до 25 декабря дошкольники, учащиеся школ и колледжей, педагоги и родители могут присоединиться к акции «Разделяй и Умножай». Ее цель — на специальных занятиях сформировать у участников бережное отношение к природным ресурсам и привлечь их внимание к раздельному сбору мусора.

Отдельно педагоги смогут показать себя на конкурсе методических разработок «Экологическое образование и воспитание», который проводится до 5 мая. Они представят программы элективных курсов, внеурочных занятий, пособий по проектной и исследовательской деятельности учеников по экологии и ресурсосбережению.