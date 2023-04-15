Около 1,7 миллиона человек стали участниками городского субботника в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Участниками городского субботника стали около 1,7 миллиона человек, а также 17 единиц техники. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Принять участие в уборке и благоустройстве города могли все желающие. На месте им выдавался необходимый инвентарь.

— Население принимает активное участие в проведении этого мероприятия: студенты, школьники старших классов — каждый в силу своих физических возможностей. Для этого созданы необходимые условия, выдан посадочный материал деревьев, кустарников, выдан инструмент, — сказал Бирюков.

Отмечается, что городские субботники проводятся в период с 1 по 30 апреля. Совместными усилиями на данный момент удалось привести в порядок 60 процентов территорий, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с приходом весны в городе начнут благоустраивать и озеленять парки, проводить субботники, а также приводить в порядок детские площадки и другую инфраструктуру.