Около 1,7 миллиона человек стали участниками городского субботника в Москве
Участниками городского субботника стали около 1,7 миллиона человек, а также 17 единиц техники. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Принять участие в уборке и благоустройстве города могли все желающие. На месте им выдавался необходимый инвентарь.
— Население принимает активное участие в проведении этого мероприятия: студенты, школьники старших классов — каждый в силу своих физических возможностей. Для этого созданы необходимые условия, выдан посадочный материал деревьев, кустарников, выдан инструмент, — сказал Бирюков.
Отмечается, что городские субботники проводятся в период с 1 по 30 апреля. Совместными усилиями на данный момент удалось привести в порядок 60 процентов территорий, передает официальный сайт мэра Москвы.
20 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с приходом весны в городе начнут благоустраивать и озеленять парки, проводить субботники, а также приводить в порядок детские площадки и другую инфраструктуру.