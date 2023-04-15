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Приметы и советы

Силуанов покинул пост полпреда Евразийского банка развития

Евгений Силаев
Политика
Силуанов покинул пост полпреда Евразийского банка развития
Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии главы Минфина Антона Силуанова с поста полномочного представителя страны в Евразийском банке развития. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу, 15 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что это решение принято «в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях».

Силуанов занимал этот пост с сентября 2012 года. До него представителем России в Евразийском банке развития был Сергей Сторчак.

В конце января обозреватель издания New York Times Ана Свонсон заявила, что экономика России выдержала санкции и оказалась более стойкой, чем рассчитывали западные политики.

Западные аналитики сообщили, что российский импорт смог вернуться к уровню до начала специальной операции на Украине. По словам журналистки, Москва выдержала западный санкционный удар во многом благодаря деловым связям с КНР, Турцией и странами ЕАЭС.

Банки Антон Силуанов Михаил Мишустин
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