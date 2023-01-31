Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

New York Times: Внешняя торговля РФ вернулась к уровню до февраля 2022 года

Юлия Курганова
В мире
New York Times: Внешняя торговля РФ вернулась к уровню до февраля 2022 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Экономика России выдержала санкции и оказалась более стойкой, чем рассчитывали западные политики. Об этом сообщила обозреватель издания New York Times Ана Свонсон.

— Российская экономика оказалась на удивление устойчивой, что ставит вопрос об эффективности западных санкций. Европейским странам было тяжело снизить свою зависимость от РФ в плане энергоресурсов и других товаров, при этом Центральному банку России удалось поддержать курс рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках, — сказано в статье.

Западные аналитики сообщили, что российский импорт смог вернуться к уровню до начала специальной операции на Украине. По словам журналистки, Москва выдержала западный санкционный удар во многом благодаря деловым связям с КНР, Турцией и странами ЕАЭС.

Не сбылись и прогнозы о полном уходе иностранных компаний с российского рынка. Менее 9 процентов фирм, которые базируются в Евросоюзе и странах Большой семерки, продали одну из своих «дочек» в РФ после введения ограничений, говорится в публикации.

Западные санкции, введенные в отношении России, с треском провалились, на сегодняшний день большинство продукции заменено российскими и азиатскими аналогами. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 31 января.

Экономика СМИ Санкции аналитики Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Все мнения
О проекте