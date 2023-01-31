New York Times: Внешняя торговля РФ вернулась к уровню до февраля 2022 года

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Экономика России выдержала санкции и оказалась более стойкой, чем рассчитывали западные политики. Об этом сообщила обозреватель издания New York Times Ана Свонсон.

— Российская экономика оказалась на удивление устойчивой, что ставит вопрос об эффективности западных санкций. Европейским странам было тяжело снизить свою зависимость от РФ в плане энергоресурсов и других товаров, при этом Центральному банку России удалось поддержать курс рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках, — сказано в статье.

Западные аналитики сообщили, что российский импорт смог вернуться к уровню до начала специальной операции на Украине. По словам журналистки, Москва выдержала западный санкционный удар во многом благодаря деловым связям с КНР, Турцией и странами ЕАЭС.

Не сбылись и прогнозы о полном уходе иностранных компаний с российского рынка. Менее 9 процентов фирм, которые базируются в Евросоюзе и странах Большой семерки, продали одну из своих «дочек» в РФ после введения ограничений, говорится в публикации.

Западные санкции, введенные в отношении России, с треском провалились, на сегодняшний день большинство продукции заменено российскими и азиатскими аналогами. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 31 января.