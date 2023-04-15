Человек упал на пути на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На восточной части Арбатско-Покровской линии метро увеличены интервалы движения поездов. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

Вскоре стало известно, что движение на синей ветке вводится в график, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другой подобный случай произошел в среду, 29 марта. На участке между станциями «Октябрьское Поле» и «Баррикадная» движение было остановлено из-за человека на путях. В обратном направлении составы курсировали с увеличенным интервалом.