Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Человек упал на пути на Арбатско-Покровской линии метро

Евгений Силаев
Происшествия
Человек упал на пути на Арбатско-Покровской линии метро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На восточной части Арбатско-Покровской линии метро увеличены интервалы движения поездов. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

Вскоре стало известно, что движение на синей ветке вводится в график, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другой подобный случай произошел в среду, 29 марта. На участке между станциями «Октябрьское Поле» и «Баррикадная» движение было остановлено из-за человека на путях. В обратном направлении составы курсировали с увеличенным интервалом.

Транспорт Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте