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SpaceX получила лицензию на первый орбитальный полет корабля Starship

Евгений Силаев
В мире
SpaceX получила лицензию на первый орбитальный полет корабля Starship
Фото: Alexander Hatley / CC BY 2.0

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, получила лицензию Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на первый орбитальный полет космического корабля Starship. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил американский телеканал CNN.

Данный корабль является самой тяжелой ракетой-носителем, которая когда-либо была построена. В FAA подчеркнули, что Starship соответствует всем требованиям безопасности и экологии, передает телеканал.

Полет, как было ранее анонсировано, запланирован на понедельник, 17 апреля. Запуск пройдет с частного космодрома компании Starbase в штате Техас.

Space Exploration Technologies Corporation — американская компания, ведущий в США производитель космической техники. Илон Маск создавал ее для того, чтобы уменьшить расходы американского правительства на исследование космоса, а также чтобы в будущем начать освоение человечеством Марса.

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