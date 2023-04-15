МЧС в канун Пасхи провело профилактическую работу в храмах Москвы

Фото: Telegram / ГУ МЧС России по Москве

Накануне праздника Пасхи сотрудники Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Москве провели профилактическую работу в столичных храмах. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Также осмотрели пути эвакуации из здания, наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Главная цель — обеспечить безопасность во время праздничного богослужения, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Специалисты МЧС провели беседы настоятелями и другими сотрудниками церквей. Особое внимание уделялось наличию пожарных сигнализаций и путей эвакуации.

Православная Пасха в 2023 году приходится на 16 апреля. Что приготовить на праздничный стол и как его декорировать — в материале «Вечерней Москвы».

Электрички в Москве и Подмосковье будут выполнять маршруты с дополнительными остановками на Пасху и Вербное воскресенье. Так, на Белорусском направлении МЖД ряд пригородных поездов будет останавливаться на остановочных пунктах Здравница и Отрадное.