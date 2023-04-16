Офтальмолог Меркулова перечислила самые полезные для зрения продукты

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Врач-офтальмолог Валентина Меркулова посоветовала несколько видов продуктов, которые благотворно влияют на зрение человека.

В первую очередь медик выделила овощи и фрукты оранжевого цвета. Также, по словам специалиста, для сохранения и улучшения зрения нужно употреблять больше продуктов с содержанием витаминов, каротиноидов, микроэлементов и жирных кислот.

— Для глаз полезны: рыба, мясо, яйца, орехи, бобовые, цитрусовые, зелень, овощи и фрукты оранжевого цвета, оливки, оливковое масло и молочные продукты, — рассказала врач.

Кроме того, она рекомендовала есть зеленые листовые овощи, такие, как шпинат, брокколи, петрушка, горошек, тыква и фисташки.

Меркулова отметила, что жирные кислоты необходимо получать из жирной морской рыбы, рыбьего жира, морепродуктов, семян льна и чиа. Они также есть в растительных маслах — льняном, горчичном, конопляном, рапсовом, а также в шпинате и в морских водорослях, сообщает «Мослента».

Офтальмолог также указала на необходимость ведения здорового образа жизни и регулярных физических нагрузок для желающих надолго сохранить зрение.

Врач-офтальмолог Светлана Миргородская рассказала, какие заболевания глаз «помолодели». По ее словам, если 20 лет назад пресбиопия, катаракта, глаукома и возрастная макулярная дегенерация возникали у людей в возрасте от 60 лет, то сейчас возрастная черта сильно опустилась.