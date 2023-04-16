Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Офтальмолог Меркулова перечислила самые полезные для зрения продукты

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Офтальмолог Меркулова перечислила самые полезные для зрения продукты
Фото: shutterstock

Врач-офтальмолог Валентина Меркулова посоветовала несколько видов продуктов, которые благотворно влияют на зрение человека.

В первую очередь медик выделила овощи и фрукты оранжевого цвета. Также, по словам специалиста, для сохранения и улучшения зрения нужно употреблять больше продуктов с содержанием витаминов, каротиноидов, микроэлементов и жирных кислот.

— Для глаз полезны: рыба, мясо, яйца, орехи, бобовые, цитрусовые, зелень, овощи и фрукты оранжевого цвета, оливки, оливковое масло и молочные продукты, — рассказала врач.

Кроме того, она рекомендовала есть зеленые листовые овощи, такие, как шпинат, брокколи, петрушка, горошек, тыква и фисташки.

Меркулова отметила, что жирные кислоты необходимо получать из жирной морской рыбы, рыбьего жира, морепродуктов, семян льна и чиа. Они также есть в растительных маслах — льняном, горчичном, конопляном, рапсовом, а также в шпинате и в морских водорослях, сообщает «Мослента».

Офтальмолог также указала на необходимость ведения здорового образа жизни и регулярных физических нагрузок для желающих надолго сохранить зрение.

Врач-офтальмолог Светлана Миргородская рассказала, какие заболевания глаз «помолодели». По ее словам, если 20 лет назад пресбиопия, катаракта, глаукома и возрастная макулярная дегенерация возникали у людей в возрасте от 60 лет, то сейчас возрастная черта сильно опустилась.

офтальмология Зрение Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте