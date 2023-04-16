Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ветеринар Шеляков объяснил, почему опасно кормить белок и птиц с рук

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Ветеринар Шеляков объяснил, почему опасно кормить белок и птиц с рук
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Многие любят подкармливать белок, ежиков и птиц в парках и на придомовых территориях. Однако эти животные могут быть переносчиками опасных заболеваний. Врач-ветеринар Михаил Шеляков рассказал «Вечерней Москве», чем может заразиться человек от диких животных.

По его словам, самое опасное для человека заболевание, которое переносят животные, — бешенство. Им, помимо прочего, можно заразиться даже от птиц.

— Есть группа заболеваний, которая называется зооантропонозы. Это общие для животных и человека болезни. Самым опасным из них является бешенство. Многие считают, что данное заболевание переносят лисы, волки, медведи и другие крупные дикие животные. Это заблуждение. Даже птицы могут быть переносчиками бешенства, не говоря уже о белочках и ежиках, — предупредил Шеляков.

Самое важное правило, которому должен следовать человек, желающий покормить дикое животное или птицу, — не дать себя укусить.

— Через укус передаются все опасные болезни. К ним также относятся сибирская язва, — отметил ветеринар.

Кроме того, животные переносят гельминтоз, которым легко можно заразиться, если гладить их, а потом не мыть руки.

— Гельминты (черви-паразиты — прим. «ВМ») останутся на руках, которыми человек потом будет трогать лицо, глаза или есть семечки, орехи. Ежики и белки практически в 100 процентах случаев заражены гельминтами. Ведь они подбирают еду с земли, — объяснил собеседник «ВМ».

Ветеринар подчеркнул, что животных и птиц можно кормить только в специально отведенных для этого местах или вдалеке от жилых домов и пешеходных дорожек.

Ранее врач-ветеринар Татьяна Гольнева рассказала «ВМ», какой вакциной лучше прививать домашних животных.

Ветеринары Животные Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте