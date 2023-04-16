Ефимов: Более пяти гектаров земли купили москвичи у города для строительства частных домов с начала года

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В первом квартале 2023 года москвичи приобрели 40 земельных участков для строительства частных жилых домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С начала 2023 года они приобрели у города 40 участков общей площадью более 5,1 гектара. Для сравнения: в первом квартале прошлого года был куплен 31 участок площадью почти 3,6 гектара, — сказал представитель мэрии.

Он уточнил, что наибольшее число участков было приобретено в ТиНАО — 27. Еще семь участков — в ЮЗАО, два — в ВАО, а также по одному в СЗАО, СВАО, ЗАО и САО.

Для возведения частных жилых домов в Москве жителям доступно несколько вариантов получения земли от города — их можно приобрести или взять аренду. Арендовать землю можно на торгах при помощи Инвестиционного портала, а после завершения строительства дома выкупить землю за 40 процентов от ее кадастровой стоимости.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в первом квартале москвичи выкупили у города 3,35 гектара земли, ранее находившейся у них в аренде, — это 28 участков.

Еще 12 площадью 1,76 гектара граждане купили из перечня, опубликованного на портале mos.ru, 11 из них были приобретены на торгах.

Столица выставит на торги семь земельных участков в ТиНАО для индивидуального жилищного строительства, сообщил Гаман 23 марта.

Горожане смогут арендовать объекты в течение двух с половиной лет. Их передадут для последующей аренды на торгах во втором квартале текущего года.