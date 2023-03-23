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Приметы и советы

Семь участков для строительства частных жилых домов в ТиНАО выставят на торги

Лейла Алиева
Город
Семь участков для строительства частных жилых домов в ТиНАО выставят на торги
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Столица выставит на торги семь земельных участков в ТиНАО для индивидуального жилищного строительства. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман в четверг, 23 марта.

— На торги будет выставлено семь земельных участков общей площадью 0,8 гектара для индивидуального жилищного строительства в четырех поселениях ТиНАО: Кленовском, Роговском, Вороновском и Сосенском. Победители аукционов смогут возвести на городской земле дома площадью от 492,8 до 670,8 квадратного метра, — рассказал он.

Три земельных участка выставят на торги в поселении Вороновском, два — в Кленовском, по одному в Роговском и Сосенском. Горожане смогут арендовать объекты в течение двух с половиной лет. Их передадут для последующей аренды на торгах во втором квартале текущего года, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще пять земельных участков в ТиНАО выставили на торги накануне. На территориях можно будет построить предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

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