Путин провел встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу

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Президент России Владимир Путин встретился с главой министерства обороны КНР Ли Шанфу. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны КНР Ли Шанфу, — заявил он.

По словам официального представителя Кремля, вскоре будет обнародована более подробная информация о встрече президента России, передает РИА Новости.

Недавно Китай заявил о готовности к обсуждению урегулирования украинского кризиса с Европейским союзом. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин отметила, что Пекин не является участником конфликта и выступает с активной поддержкой мирного решения конфликта.

Китайские дипломаты часто делают неоднозначные и даже противоречивые заявления в отношении России. Из-за этого понять, какую именно позицию занимает Пекин, довольно сложно. И все же для нашей страны Китай — союзник или осторожный партнер? На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил политолог Дмитрий Журавлев.