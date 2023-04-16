«Лишь неяркая вспышка»: Каменских прокомментировала приставания Потапа к бывшей подопечной

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Украинская певица Анастасия Каменских решила прокомментировать обвинения бывшей подопечной Потапа Евгении Гордой в домогательствах со стороны музыканта.

— Это лишь неяркая вспышка, о которой быстро все забудут, а я за то, чтобы работать, — заявила певица.

По мнению Каменских, скандал с домогательствами очень скоро забудут, а без этого Гордая не сможет удержать свою популярность. Певица уверяет, что Евгения все выдумала. По словам артистки, младшая коллега просто пиарится любым способом.

Более того, скандал никак не отразился на браке Потапа и Насти Каменских. Уже давно ходили слухи, что развод звездной пары уже не за горами, однако это не так, передает Starhit.

В конце марта телеведущая Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов рассказали, что однажды оказались на грани развода, но с помощью семейного психолога смогли восстановить отношения. Пара воспитывает двоих сыновей. Супруги признались, что перестали проводить время только вдвоем. Звезда в какой-то момент была готова расстаться, но супруг не допустил этого.