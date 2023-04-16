«Америке кирдык!»: слепой провидец из Донбасса предсказал крах США

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Слепой знахарь и провидец из Донбасса дед Николай много лет назад овладел уникальным даром ясновидения. Раньше он был простым археологом. Но во время экспедиции в джунгли он услышал глас свыше, бросил прежнюю жизнь и вернулся на родину, где своими руками построил храм.

С тех пор, уверяет дед Николай, к нему многие обращаются за помощью. Не только местные жители посещали ясновидца, к слепому деду Николаю приезжали даже представители американских спецслужб. Однако ничего хорошего дед Николай им не сказал.

— Америке кирдык! Не потому что я так хочу. Потому что вы изжили себя. США как государства вообще не будет. У них начнутся катаклизмы геологические, климатические и социальные. Люди там уже готовы разбиться на штаты, на республики. Америки все... Не будет, — сказал слепой старец.

Дед Николай объяснил, что к гибели Соединенные Штаты ведет не только их пошатнувшаяся финансовая система, но и украинский конфликт, который США же и начали. Саму Украину тоже ждет бесславное будущее, уверен старик. Ее разделят между собой Россия, Польша и Венгрия, поведал дед Николай в передаче «Новые русские сенсации» на НТВ.

Схимонахиня Сепфора, в миру Дарья Шнякина, умерла в 1997 году и почитается в Русской православной церкви. Люди до сих пор молятся ей и привлекают чудеса в свою жизнь. Так, совсем недавно было раскрыто предсказание старицы о третьей мировой войне.

Незадолго перед смертью у Сепфоры состоялся разговор с отцом Михаилом Семеновым, который спросил матушку о возможном начале большой войны.