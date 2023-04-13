«Будет серьезной и кровавой»: матушка Сепфора предсказала третью мировую войну

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Схимонахиня Сепфора, в миру Дарья Шнякина, умерла в 1997 году и почитается в Русской православной церкви. Люди до сих пор молятся ей и привлекают чудеса в свою жизнь. Так, совсем недавно было раскрыто предсказание старицы о третьей мировой войне.

Незадолго перед смертью у Сепфоры состоялся разговор с отцом Михаилом Семеновым, который спросил матушку о возможном начале большой войны.

— Сепфора подумала и говорит: «На нашей территории ее не будет, мы выйдем победителями. Поначалу будет казаться, что мы проигрываем, она будет серьезной и кровавой, но мы все преодолеем», — поделился священник в эфире телеканала «Россия 1».

Власти Украины сделали один из старейших монастырей Киевской Руси, Киево-Печерскую лавру, еще одним камнем преткновения между православной церковью Украины и России. Они применили силовой захват, поняв, что мирным путем отобрать святыню не получится. Что происходит в лавре, удастся ли прихожанам ее защитить и какой статус сегодня у украинской церкви — в материале «Вечерней Москвы».