Ничего святого: как Киево-Печерская лавра стала символом раскола между РПЦ и УПЦ

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Попытки православных украинцев защитить Киево-Печерскую лавру, невзирая на нападки представителей радикальных организаций, продолжаются. Власти Украины решили применить силовой захват, поняв, что отобрать святыню мирным путем не получится. Таким образом, один старейших монастырей Киевской Руси стал еще одним камнем преткновения между православной церковью Украины и России. Что происходит в лавре, удастся ли прихожанам ее защитить и какой статус сегодня у украинской церкви, выясняла «Вечерняя Москва».

Власти победят?

По словам политолога и директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, вот уже несколько дней прихожане канонической Украинской православной церкви взывают к богу и властям, чтобы Киево-Печерская лавра выстояла любые натиски со стороны радикалов и провокаторов, которые продолжают выступать с призывами прогнать русских из монастыря, утверждая, что Украинская православная церковь должна быть только украинской.

— Речь идет об отдельной группе молодых людей, пришедшей к монастырю, выкрикивающей националистические лозунги. В ответ прихожане поют молитвы, некоторые из них даже ночуют возле лавры. Духовенство помогает пастве, людям раздают чай и горячую пищу. Ситуация очень сложная, — рассказал Журавлев.

Рейдерский захват

По мнению спикера, вряд ли православным прихожанам удастся отстоять монастырь — особенно в условиях боевых действий.

— Как раз из-за конфликта граждане не смогут защитить святыню, ведь власти применят силу и быстро решат вопрос с принадлежностью лавры. Отнимут обязательно и ничего с этим не сделать, поскольку ситуация с монастырем, собственно, как и со всем духовенством Украины, перестала лежать в религиозной плоскости, перейдя в политическую, — продолжил Журавлев.

Эксперт подчеркнул, что к вере эта ситуация не имеет никакого отношения.

— Это рейдерский захват. Я теоретически могу представить, что под натиском прихожан захватчики могут отступить. Но опять же не в условиях войны, — добавил собеседник «ВМ».

Раскол начался давно

По словам же священника Русской православной церкви, клирика Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николая Савченко, раскол в церковной жизни Украины начался не вчера и даже не после старта спецоперации.

— Произошло это ориентировочно после Октябрьской революции. Аккурат когда была создана Директория Украинской Народной Республики, — уточнил священник.

Тогда новые власти Украины начали требовать организации независимой автокефальной церкви. Но адептов этой идеи было тогда не так много. И подавляющее большинство церковных приходов на Украине продолжали оставаться в единой православной российской церкви, подчиняясь патриарху Тихону.

С приходом советской власти, которая впоследствии и вовсе уничтожила всю духовную сферу Российской империи, РПЦ и иные объединения страны стали подвергаться полному уничтожению и гонению.

— Но даже в период Второй мировой войны автокефальное движение Украины продолжилось, приняв новую силу. Националистически настроенные украинцы решили организовать самостоятельную автокефальную церковь и к ним перешла небольшая часть самосвятов 20-х годов. При этом представителей украинской церкви, сохранивших преданность Московскому патриархату, оставалось больше. Те, которые оказались в положении независимости, оставались в меньшинстве и уехали за границу. Часть священнослужителей канонической УПЦ перешла в РПЦ, а другая вошла в состав русской зарубежной церкви, — продолжил Савченко.

Неканонические, по словам эксперта, вошли в состав Константинопольского патриархата, но все время надеялись вернуться на Украину, чтобы организовать свою автокефальную церковь. И в 1991 году, когда это стало возможным, они реализовали свою идею.

— Вернувшись в Киев, представители неканонической церкви Украины начали агитировать за то, чтобы некоторые приходы перешли в их состав, но большинство из них все равно продолжало оставаться под руководством Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, — сказал священник.

В 90-е годы УПЦ руководил киевский митрополит Филарет (в миру Михаил Антонович Денисенко — Прим. «ВМ»), который, в свою очередь, решил объявить о своей автокефалии, и часть прихода ушла с ним, за что он был впоследствии наказан решением Московского церковного собора.

— Но указам из Москвы Филарет отказался подчиняться, и таким образом на Украине образовалось две неканонические автокефальные церкви: одна была организована со времен войны, а вторая — митрополитом Филаретом, — уточнил священник.

Эти две церкви, несмотря на независимость, пытались враждовать между собой.

— Неканонические представители украинской церкви, которая образовалась в 1918 году, не принимала авторитет Филарета, называя его агентом КГБ. А он их — фашистами. Несмотря на это, у УПЦ Московского патриархата прихода было в четыре раза больше, чем у этих двух неканонических церквей вместе взятых, — подметил Савченко.

Демонстративно оградиться от России

В 2018 году по поручению экс-президента Украины Петра Порошенко появилась Автокефальная поместная православная церковь Украины. В нее вошли две неканонические автокефальные церкви, образовав Православную церковь Украины, которая находится в общении с Константинопольской церковью.

— Православная церковь Украины (ПЦУ) принципиально отличается от Украинской православной церкви (УПЦ), несмотря на то, что названия почти идентичны. Власти придумали ПЦУ специально для того, чтобы демонстративно оградить себя от Русской православной церкви, — заметил спикер.

Эксперт отметил, что РПЦ считает ПЦУ раскольниками, которые не имеют ничего общего с каноническим православием. В свою очередь для нынешних украинских властей ПЦУ является фактически национальным проектом, не имеющим ничего общего с Москвой, что их полностью удовлетворяет.

Что касается УПЦ, по словам собеседника «ВМ», канонический статус ее в настоящее время определить сложно. Ранее эта Церковь была с широкой автономией в составе Русской православной церкви. Но 27 мая 2022 года Собор Украинской церкви постановил, «что свидетельствует о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви».

Савченко уточнил, что УПЦ пошли на такой шаг, чтобы спасти организацию в период войны. И даже РПЦ не осудила такое решение. Следовательно, эту меру нельзя, как считает священник, назвать явным нарушением канонов.