Массовое ДТП произошло на Симферопольской улице

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Москва, Щербинка, Симферопольская улица, 3 Карта всех событий

Несколько автомобилей столкнулись в районе дом № 3 на Симферопольской улице. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На месте работают оперативные службы города. Сейчас в районе ДТП движение доступно только по одной полосе из четырех. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, передает Telegram-канал «Дептранс Оперативно».

По сообщению источника «ВМ» в экстренных службах города, в аварии пострадал один человек.

Серьезная авария произошла также в Москве 13 апреля. На севере столицы микроавтобус столкнулся с автомобилем такси. Авария произошла на улице Правды в районе дома № 24. О пострадавших ничего не сообщалось.