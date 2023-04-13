Микроавтобус врезался в автомобиль такси на улице Правды в Москве
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
На севере столицы микроавтобус столкнулся с автомобилем такси. Об этом сообщил корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий в четверг, 13 апреля.
Авария произошла на улице Правды, в районе дома № 24. Дорогу не поделили автомобиль такси и микроавтобус аварийной службы. На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение на участке дороги незначительно затруднено.
Другое ДТП произошло в ночь с 12 на 13 апреля на улице Грекова. Мотоциклист пошел на обгон и врезался в отечественную легковушку, после чего отлетел в дорожный знак. Сам молодой человек отделался ушибами, а его 19-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте.
Еще одно ДТП с участием мотоциклиста произошло на Ярославском шоссе в районе дома № 1, корпус 1, недалеко от проезда Серебрякова. Столкнулись автомобиль и мотоцикл.