Появились подробности о смертельном ДТП на улице Грекова, в котором погибла 19-летняя девушка
Водитель мотоцикла и погибшая пассажирка встречались больше года и планировали свадьбу. Они оба были студентами вузов. Об этом стало известно в четверг, 13 апреля.
В ночь с 12 на 13 апреля пара двигалась в потоке автомобилей по улице Грекова, хотела обогнать медленно двигающуюся машину. Когда мотоцикл пошел на обгон, 68-летний водитель Lada Granta повернул налево. Мотоциклист не успел остановиться и врезался в легковушку, после чего отлетел в сторону и врезался в дорожный знак, сообщил «МК».
В результате водитель отделался ушибами, а пассажирка мотоцикла погибла на месте. Примечательно, что стаж вождения у мотоциклиста был более двух лет. И парень, и девушка были в шлемах.
По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
Еще одно ДТП с участием мотоциклиста произошло на Ярославском шоссе в районе дома № 1, корпус 1, недалеко от проезда Серебрякова. Столкнулись автомобиль и мотоцикл.
Другое смертельное ДТП произошло в центре Москвы 6 апреля. Водитель грузовика не затормозил перед пешеходным переходом и сбил мужчину в переулке Маяковского. От полученных травм прохожий скончался.