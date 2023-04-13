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Появились подробности о смертельном ДТП на улице Грекова, в котором погибла 19-летняя девушка

Степан Жирнов
Происшествия
Появились подробности о смертельном ДТП на улице Грекова, в котором погибла 19-летняя девушка
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Грекова Карта всех событий

Водитель мотоцикла и погибшая пассажирка встречались больше года и планировали свадьбу. Они оба были студентами вузов. Об этом стало известно в четверг, 13 апреля.

В ночь с 12 на 13 апреля пара двигалась в потоке автомобилей по улице Грекова, хотела обогнать медленно двигающуюся машину. Когда мотоцикл пошел на обгон, 68-летний водитель Lada Granta повернул налево. Мотоциклист не успел остановиться и врезался в легковушку, после чего отлетел в сторону и врезался в дорожный знак, сообщил «МК».

В результате водитель отделался ушибами, а пассажирка мотоцикла погибла на месте. Примечательно, что стаж вождения у мотоциклиста был более двух лет. И парень, и девушка были в шлемах.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

Еще одно ДТП с участием мотоциклиста произошло на Ярославском шоссе в районе дома № 1, корпус 1, недалеко от проезда Серебрякова. Столкнулись автомобиль и мотоцикл.

Другое смертельное ДТП произошло в центре Москвы 6 апреля. Водитель грузовика не затормозил перед пешеходным переходом и сбил мужчину в переулке Маяковского. От полученных травм прохожий скончался.

Мотоциклы Район Северное Медведково Москва Смерть ДТП
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