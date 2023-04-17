Фасад дома 1958 года постройки капитально отремонтируют в Ростокине

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Москва, Сельскохозяйственная улица, 13к4 Карта всех событий

В рамках программы капитального ремонта жилого фонда в 2023 году пройдут работы по обновлению фасада дома № 13, корпус 4, по улице Сельскохозяйственной. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Здание было возведено в 1958 году, оно является ярким примером архитектуры советского периода. Перед началом работ фонд разработал проект проведения работ, в котором учитываются все особенности объекта.

Работы по обновлению фасада начнутся с расчистки и промывки наружных стен от накопившихся загрязнений. Затем специалисты восстановят все швы и докомпануют утраченные элементы кирпичной кладки.

Затем мастера обработают современным биоцидным и укрепляющим составом места намокания, а также восстановят архитектурный декор.

Особое внимание при этом специалисты уделят ремонту балконов. На завершающем этапе фасад гидрофобизируют, чтобы защитить наружные стены от агрессивного влияния атмосферных осадков.

Наконец, после основных работ рабочие установят новые двери в подъездах, обновят откосы и цоколь. В финале заменят водосточные трубы и отмостку дома.

В этом году также начнется обновление фасада дома 1941 года постройки на Рязанском проспекте. Для проведения работ разработан уникальный проект, который учитывает все особенности объекта.

Подобраны качественные и современные материалы и технологии. Для удобства жителей работы по обновлению фасада будут разбиты на несколько этапов.