Дом в стиле позднего конструктивизма отремонтируют на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта

Москва, Рязанский проспект, 53 Карта всех событий

В этом году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда начнется обновление фасада дома 1941 года постройки на Рязанском проспекте. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили в пресс-службе Фонда капительного ремонта (ФКР) Москвы.

Для проведения работ разработан уникальный проект, который учитывает все особенности объекта. Подобраны качественные и современные материалы и технологии. Для удобства жителей работы по обновлению фасада будут разбиты на несколько этапов.

Сначала расчистят открытые плоскости от накопившейся копоти и грязи, а затем промоют их. После этого специалисты фонда проведут отбивку участков поврежденного облицовочного слоя и заделают трещины специальным цементным раствором. На следующем этапе нанесут антигрибковую защиту на места намокания.

Кроме того, в местах общего пользования установят новые пластиковые окна. А после обновят цоколь. Приведут в порядок входные группы здания и систему водостока.

Также в Рязанском районе начнется капитальный ремонт дома 1958 года постройки. Наибольший интерес при проведении капремонта этого дома представляют работы с фасадом. Его обновление начнется с расчистки и ремонта штукатурного слоя.

Специалисты обновят фасад и крышу дома 1970 года постройки в районе Северное Тушино. Работы проведут в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда, особое внимание будет уделено фасаду здания.