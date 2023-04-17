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Сергей Собянин: В Коммунарке завершилось строительство еще одного больничного корпуса

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин: В Коммунарке завершилось строительство еще одного больничного корпуса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» завершено строительство детского стационара почти на 200 коек. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В восьмиэтажном здании — все для диагностики и лечения детей с рождения. В частности, отделения патологии и реанимации новорожденных, детской хирургии, травматологии и ортопедии, оториноларингологии, анестезиологии и реанимации, — рассказал он.

В диагностических отделениях установили самое современное оборудование, а для малышей обустроили просторные игровые холлы. В здании также появится клинико-диагностическая экспресс-лаборатория для проведения исследований биологических материалов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

На территории Северно-Западного административного округа в этом году завершится капитальный ремонт еще семи поликлиник. В ходе работ специалисты обустроят новые системы кондиционирования и вентиляции, заменят все инженерные системы, окна, лифты, двери.

В начале марта в Дмитровском районе города открылась новая детско-взрослая поликлиника. Семиэтажная поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену.

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