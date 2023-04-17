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«Ради сохранения мира»: Киркоров в ответ на шутку Галкина заявил о готовности воевать в прозрачных колготках

Лейла Алиева
Общество
«Ради сохранения мира»: Киркоров в ответ на шутку Галкина заявил о готовности воевать в прозрачных колготках
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В конце марта юморист Максим Галкин* неудачно пошутил над российским певцом Филиппом Киркоровым, заявив, что если артист отправится на фронт в прозрачных колготках, то перемирие между государствами будет обеспечено на несколько дней.

Сам король эстрады долгое время никак не реагировал на слова Галкина, однако в программе «Ты не поверишь!» на НТВ Киркоров решил ответить на выпад телеведущего.

— Ради сохранения мира, если это спасет чью-то жизнь, то пойду и в колготках на передовую. Меня ничем не испугаешь, — отшутился он.

Максим Галкин продолжает проводить свои концерты для западной аудитории — недавно артист устроил «юмористический» перформанс в Соединенных Штатах. Во время концерта комик попытался высмеять Григория Лепса, Ларису Долину и SHAMAN, инициировавших создание музыкальной ассоциации для поддержки в России одаренных детей.

По мнению SHAMAN, каждый по-разному реагирует на его творчество, и высказывание уехавшего из России шоумена имеет право на существование, даже если оно отличается особой фанатичностью.

*Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

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