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«Как же мерзко»: пользователи Сети раскритиковали Галкина за шутки в адрес SHAMAN и Охлобыстина

Араз Салехов
Общество
«Как же мерзко»: пользователи Сети раскритиковали Галкина за шутки в адрес SHAMAN и Охлобыстина
Фото: YouTube / Азамат Мусагалиев

Телеведущий и комик Максим Галкин* продолжает проводить свои концерты для западной аудитории — недавно артист устроил «юмористический» перформанс в Соединенных Штатах.

Во время концерта Галкин попытался высмеять Григория Лепса, Ларису Долину и Олега Газманова, инициировавших создание музыкальной ассоциации для поддержки в России одаренных детей. Также комик в ходе выступления шутил над более молодыми российскими артистами — Сергеем Лазаревым, Полиной Гагариной и SHAMAN.

«Как же мерзко! Сколько же злобы за годы накопилось, злость изнутри сожрет. Всем бывшим друзьям достанется», — пишет один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своей реакции на шутки юмориста Максима Галкина* в адрес его известной песни «Встанем». По словам артиста, он рад, что телеведущий следит за его творчеством.

В январе Галкин произнес лозунг украинских националистов в ходе выступления в Дубае.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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