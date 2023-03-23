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«Фанатизм разный бывает»: SHAMAN прокомментировал оскорбительную шутку Галкина

Евгений Жуков
Общество
«Фанатизм разный бывает»: SHAMAN прокомментировал оскорбительную шутку Галкина
Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

Российский певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своей реакции на шутки юмориста Максима Галкина* в адрес его известной песни «Встанем». По словам артиста, он рад, что телеведущий следит за его творчеством.

— Такое внимание к моему творчеству говорит лишь о том, что оно никого не оставляет равнодушным. И каждый реагирует на него по-своему. Фанатизм, он, знаете ли, разный бывает, — цитирует слова артиста агентство Regnum.

Речь идет о шутке Галкина, озвученной во время выступления в США. Комик высмеял упомянутую песню, посчитав, что артист вскоре будет петь в Гааге: «Сядем!».

Помимо этого, артист рассказал историю появления своего псевдонима. Имя SHAMAN было взято из комментариев поклонников под его песнями. Они отмечали, что голос певца завораживает и вводит в гипноз.

У каждого человека есть свой путь, которому он следует. Об этом SHAMAN рассказал «Вечерней Москве», комментируя отъезд некоторых артистов из России после начала спецоперации.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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