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SHAMAN раскрыл историю появления своего псевдонима

Никита Худяков
Общество
SHAMAN раскрыл историю появления своего псевдонима
Фото: Youtube / MUZLOFT

Певец SHAMAN рассказал об истории появления своего псевдонима. Артист признался, что его сценическое имя появилось из комментариев.

— Стал читать комментарии поклонников под моими песнями, и там были слова около: магический вокал; завораживающий голос; голос, который вводит в гипноз; космическая история. Даже говорили, что Лолита Милявская на шоу «Фактор А» упомянула про шаманизм, — сказал он.

По словам певца, это все подтолкнуло его к тому, чтобы взять данный псевдоним. Он отметил, что зритель понял и принял его, передает ТАСС.

SHAMAN в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что искренне восхищается российскими военнослужащими, принимающими участие в специальной военной операции, а также их способностью радоваться простым вещам.

Певец выпустил клип на песню «Исповедь», сразу взлетевший на вершины популярности. «ВМ» пообщалась с музыкантом, поговорив с ним о его творчестве и не только.

Так, певец сообщил, что в новой работе он обращается к Всевышнему с просьбой дать сил не сворачивать с выбранного пути. В клипе исполнитель, по его словам, открывает нового себя и находит ответы на все нужные вопросы.

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