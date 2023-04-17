Крупное ДТП произошло на западе Москвы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, улица Лобачевского Карта всех событий

На западе Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 17 апреля.

Авария произошла на улице Лобачевского, в районе дома № 90. Водитель белой иномарки попытался проехать между рядами и задел три автомобиля. Инцидент попал в объектив видеокамеры.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

На место происшествия прибыли оперативные службы города. Движение в сторону проспекта Вернадского затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Другое ДТП произошло на Калужском шоссе 16 апреля. В результате столкновения один из автомобилей загорелся.