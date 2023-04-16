Автомобиль загорелся в результате ДТП на Калужском шоссе

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Москва, поселение Сосенское, квартал № 130 Карта всех событий

ДТП произошло на Калужском шоссе в районе поселения Сосенское. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 16 апреля, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», после столкновения один из автомобилей загорелся. Информация о пострадавших в аварии уточняется.

В этот же день несколько автомобилей столкнулись в районе дом № 3 на Симферопольской улице. На месте работали оперативные службы города.

Серьезная авария произошла также в Москве 13 апреля. На севере столицы микроавтобус столкнулся с автомобилем такси. Авария произошла на улице Правды в районе дома № 24. О пострадавших ничего не сообщалось.