Ефимов: Более шести тысяч рабочих мест создадут в индустриальном парке «Руднево»

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В индустриальном парке «Руднево» планируется создать более шести тысяч новых рабочих мест. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В эксплуатацию введены 18 корпусов, включая 11-этажное здание конструкторского бюро с опытным производством. До конца 2024 года на площадке планируется создать более шести тысяч рабочих мест, большинство — на производствах беспилотных летательных аппаратов, — рассказал он.

По словам заместителя столичного мэра, на площадках также разместятся предприятия по производству микроэлектроники, медицинских изделий, расходных материалов и другой востребованной продукции, в том числе в рамках импортозамещения.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что предприятие планирует со временем разместить производства еще в трех корпусах и увеличить объемы выпуска беспилотных летательных аппаратов.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев подчеркнул, что резидентам «Особой экономической зоны Москва», в которую входит и «Руднево», предоставляются льготы в виде нулевых ставок налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин при ввозе зарубежных товаров.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что основной этап строительства корпуса, в котором наладят производство микроэлектроники, начался на площадке «Алабушево» технополиса «Москва».

В состав промышленного комплекса включат складские, производственные, административные и санитарно-бытовые помещения. Его площадь составит порядка шести тысяч квадратных метров.