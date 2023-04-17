Диетолог Кривошеева рассказала, можно ли похудеть без занятий спортом

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Сбросить лишние килограммы можно и без занятия спортом. Как это сделать, рассказала врач — эндокринолог-диетолог Анна Кривошеева.

Врач посоветовала соблюдать сбалансированный рацион питания. Такая диета базируется на основных группах продуктов — цельнозерновых, белках, фруктах и овощах. Каждая группа продуктов обеспечивает организм различными необходимыми питательными веществами.

Эксперт отметила, что снижению веса без вреда для здоровья способствует питание с дефицитом 500–600 калорий в день. Для подсчета калорий можно установить специальное приложение или вести дневник питания. Важно не пропускать приемы пищи и не превышать допустимый дефицит калорий.

Кривошеева советует есть богатые белком продукты (птица, рыба, йогурт, бобовые, киноа, орехи, сыр). Они надолго обеспечивают чувство насыщения. Также важно не забывать о продуктах, богатых клетчаткой.

Диетолог также напомнила, что необходимо поддерживать водный баланс на оптимальном уровне. Питьевая вода может подавлять аппетит, стимулировать обмен веществ и помогать организму сжигать жир, передает Life.ru.

В свою очередь диетолог Евгения Пегова посоветовала не отказываться от углеводов полностью. Быстрые углеводы исключить можно, однако крупы, цельнозерновой хлеб и макароны твердых сортов пойдут на пользу. Они помогут дольше оставаться сытыми и не переедать, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Скоро настанет лето, большинство девушек мечтают успеть сбросить лишний вес и привести свою фигуру в порядок. Каким правилам при этом нужно следовать, рассказала врач-эндокринолог Видновской больницы Мария Калошина.