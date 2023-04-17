Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог Кривошеева рассказала, можно ли похудеть без занятий спортом

Ирина Игнатенко
Общество
Диетолог Кривошеева рассказала, можно ли похудеть без занятий спортом
Фото: shutterstock

Сбросить лишние килограммы можно и без занятия спортом. Как это сделать, рассказала врач — эндокринолог-диетолог Анна Кривошеева.

Врач посоветовала соблюдать сбалансированный рацион питания. Такая диета базируется на основных группах продуктов — цельнозерновых, белках, фруктах и овощах. Каждая группа продуктов обеспечивает организм различными необходимыми питательными веществами.

Эксперт отметила, что снижению веса без вреда для здоровья способствует питание с дефицитом 500–600 калорий в день. Для подсчета калорий можно установить специальное приложение или вести дневник питания. Важно не пропускать приемы пищи и не превышать допустимый дефицит калорий.

Кривошеева советует есть богатые белком продукты (птица, рыба, йогурт, бобовые, киноа, орехи, сыр). Они надолго обеспечивают чувство насыщения. Также важно не забывать о продуктах, богатых клетчаткой.

Диетолог также напомнила, что необходимо поддерживать водный баланс на оптимальном уровне. Питьевая вода может подавлять аппетит, стимулировать обмен веществ и помогать организму сжигать жир, передает Life.ru.

В свою очередь диетолог Евгения Пегова посоветовала не отказываться от углеводов полностью. Быстрые углеводы исключить можно, однако крупы, цельнозерновой хлеб и макароны твердых сортов пойдут на пользу. Они помогут дольше оставаться сытыми и не переедать, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Скоро настанет лето, большинство девушек мечтают успеть сбросить лишний вес и привести свою фигуру в порядок. Каким правилам при этом нужно следовать, рассказала врач-эндокринолог Видновской больницы Мария Калошина.

Лишний вес Диеты Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте