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Риелтор Загоровский объяснил рост числа выставленных на продажу апартаментов в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Риелтор Загоровский объяснил рост числа выставленных на продажу апартаментов в Петербурге
Фото: Unsplash

Количество продаваемых в Санкт-Петербурге апартаментов выросло на 26 процентов по итогам первого квартала 2023 года. Вице-президент ассоциации риелторов Санкт-Петербурга Юрий Загоровский объяснил такой рост на рынке недвижимости.

По словам эксперта, апартаменты за последнее время зарекомендовали себя как надежное вложение денег. Недавно наблюдалось общее снижение цен на рынке недвижимости, но апартаменты дешевели меньше всего.

Эксперт добавил, что цена на апартаменты априори доступнее, нежели на квартиры.

Загоровский уточнил, что этот вид недвижимости часто сдают в аренду, что довольно востребовано среди обеспеченных людей, передает издание «Невские новости».

Девелоперским компаниям России стоит уменьшить цены на жилье, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Он также отметил, что сейчас в России почти 80 процентов недвижимости продается через программы льготной ипотеки, передает Nation news.

Специалисты рассказали о самой маленькой и самой большой квартирах в Москве. При этом самую большую квартиру можно увидеть в Мещанском районе, ее площадь составляет 780 квадратных метров.

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