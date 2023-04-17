Жена зарезала супруга после ссоры на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Москва, 3-й Волоколамский проезд Карта всех событий

На северо-западе столицы в квартире жилого дома произошло жестокое убийство. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 17 апреля.

По ее словам, преступление произошло в 3-м Волоколамском проезде вечером 16 апреля. Жена поссорилась с мужем, схватила нож и ударила его в область шеи. От полученных ран мужчина скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 38-летнюю подозреваемую задержали. В скором времени следствие обратится в суд с просьбой арестовать фигурантку.

Другое преступление произошло 15 апреля в подмосковных Химках. Молодой человек поссорился со знакомой и несколько раз ударил ее ножом. Девушка скончалась.