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Молодой человек убил свою знакомую во время ссоры в Химках

Евгений Белоусов
Происшествия
Молодой человек убил свою знакомую во время ссоры в Химках
Фото: СК РФ

Житель подмосковных Химок убил свою знакомую во время конфликта. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 16 апреля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам собеседницы «ВМ», 15 апреля между 23-летним мужчиной и его знакомой внезапно разгорелся конфликт из-за личной неприязни. В ходе ссоры молодой человек схватил нож и несколько раз ударил им знакомую, которая скончалась на месте.

В ходе допроса обвиняемый рассказал следователю об обстоятельствах совершенного им преступления. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Еще одно убийство произошло в Подмосковье. Гость региона, который прибыл в область на заработки, убил любовницу, которая проболталась об их отношениях. После произошедшего он не пытался скрыться, а дождался сотрудников полиции в своей комнате.

Другое убийство произошло в подмосковном Долгопрудном. Мужчина под действием наркотиков назвал себя «богом», ударил ножом своего коллегу и сжег его тело на костре. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Подмосковье Химки Следственный комитет Убийства Задержания
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