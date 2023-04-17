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Молодежное сообщество «Вызов» презентовали в Казани

Полина Французова
Общество
Молодежное сообщество «Вызов» презентовали в Казани
Фото: Пресс-служба Insight People

11 апреля в шоуруме высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета прошла презентация Молодежного сообщества «Вызов». Проект для объединения молодежи создан по инициативе негосударственного института развития «Иннопрактика» и продюсерского центра Insight People.

Перед гостями выступили первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», президент сообщества «Вызов» Наталья Попова и генеральный продюсер шоу «Вызов» на ТНТ Марина Артемьева.

— Идея создания сообщества родилась по следам одноименного шоу на ТНТ, где мы провели, можно сказать, социальный эксперимент — на большие экраны совместно вывели молодых ученых и популярных блогеров. Получился высокорейтинговый продукт, который собрал массовую аудиторию. Молодые ученые настолько интересно рассказывали о своих научных изобретениях, достижениях и заряжали зрителей своими позитивными эмоциями, что мы поняли: они могут стать яркими представителями медиасообщества и лидерами общественного мнения. По сути сообщество возникло из нашего стремления собирать таких ребят вместе и помогать их продвижению в медиа, — отметила Наталья Попова.

Генеральный директор продюсерского центра Алина Зиннатуллина обратилась с приветственным словом к залу по видеосвязи. Сегодня центр присутствует в 72 регионах России, резидентами являются более 1800 блогеров, а совокупный охват составляет более 1 300 000 000 подписчиков.

— Совсем недавно мы создали сообщество «Вызов», которое призвано не просто объединить научную и творческую молодежь, но и популяризировать их, а также то, чем они занимаются. Я уверена, что каждому из вас есть, что сказать широкой аудитории, — сказала Алина Зиннатуллина.

Команда сообщества — это умные, интересные молодые ребята со всей страны. Они готовы увлеченно рассказать о своих интересах всему онлайн-миру и вдохновить других на занятия наукой, искусством или спортом.

Как считают создатели движения, «Вызов» задаст вектор формирования общественного мнения в молодежной среде о важности развития науки, инновационных разработок и искусства.

Стать участником «Вызова» может любой желающий россиянин в возрасте от 18 до 35 лет независимо от региона проживания. Для этого необходимо иметь интерес к сферам науки, культуры, искусства или достижения в них.

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