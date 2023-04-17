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Подмосковная гадалка «спасла» пенсионерку от порчи, забрав все деньги и золотые украшения

Степан Жирнов
Происшествия
Подмосковная гадалка «спасла» пенсионерку от порчи, забрав все деньги и золотые украшения
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, деревня Демихово Карта всех событий

В Подмосковье гадалка похитила деньги и драгоценности у местных жителей под предлогом снятия порчи. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 17 апреля.

По ее словам, инцидент произошел в городском округе Орехово-Зуево. Пенсионерка познакомилась с «вещуньей» в электричке и рассказала ей о проблемах в семье. Гадалка сообщила, что на женщину наложена порча и она сможет помочь, после чего попутчицы договорились о встрече.

Когда «колдунья» прибыла домой к пожилой жительнице Подмосковья, то нагадала ей и ее сыну скорую смерть. Аферистка предложила провести специальный «обряд-откуп», для чего ей были необходимы деньги и золотые украшения. По словам мошенницы, именно на ценности наложен заговор.

Пенсионерка поверила злоумышленнице и отдала ей наличные и ювелирные изделия на сумму около двух миллионов рублей. Однако гадалка на этом не остановилась и сообщила, что срочно необходимо продать жилье, взять кредит, а все деньги передать ей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В этот момент пенсионерка догадалась, что ее обманывают, и обратилась в полицию. В деревне Демихово аферистке была назначена встреча, которую контролировали правоохранительные органы. Подозреваемую задержали. Ею оказалась ранее судимая за разбой 37-летняя жительница Подмосковья.

При обыске ее жилища полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного, которое позже вернули пострадавшей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурантку отправили под домашний арест.

Другое преступление произошло в Якутии. Местный сотрудник почты похитил 41 миллион рублей.

Подмосковье Пенсионеры Орехово-Зуево Московская область Полиция
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