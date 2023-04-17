Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Работник почты в Якутии похитил более 41 миллиона рублей

Юлия Курганова
Происшествия
Работник почты в Якутии похитил более 41 миллиона рублей
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Уголовное дело возбудили в Якутии в отношении работника «Почты России», который с использованием программного обеспечения незаконно выписал себе выплаты на сумму более 41 миллиона рублей. Об этом сообщили в понедельник, 17 апреля, в пресс-службе УФСБ РФ по Республике Саха (Якутия).

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя группы расчета зарплаты якутского управления федеральной почтовой связи АО «Почта России».

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что работник почты из корыстных побуждений выписывал себе выплаты на общую сумму более 41 миллиона рублей, — сказано в сообщении.

Фигуранту дела предъявили обвинение в совершении им преступления по части 4 статьи 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода компьютерной информации лицом с использованием своего служебного положения, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, совершенные в особо крупном размере». Он находится под подпиской о невыезде.

Обвиняемый придумал схему незаконных начислений путем ввода компьютерной информации в программное обеспечение. Похищенные деньги он потратил на личные нужды, сообщает ТАСС.

Россияне столкнулись с очередной мошеннической схемой на известных маркетплейсах. Аферисты выманивают у людей логины и пароли от аккаунтов, а потом отменяют оформленные покупки. «Вечерняя Москва» узнала, как не попасться на уловки злоумышленников.

Якутия Деньги Уголовные дела Почта Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте