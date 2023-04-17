Работник почты в Якутии похитил более 41 миллиона рублей

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Уголовное дело возбудили в Якутии в отношении работника «Почты России», который с использованием программного обеспечения незаконно выписал себе выплаты на сумму более 41 миллиона рублей. Об этом сообщили в понедельник, 17 апреля, в пресс-службе УФСБ РФ по Республике Саха (Якутия).

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя группы расчета зарплаты якутского управления федеральной почтовой связи АО «Почта России».

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что работник почты из корыстных побуждений выписывал себе выплаты на общую сумму более 41 миллиона рублей, — сказано в сообщении.

Фигуранту дела предъявили обвинение в совершении им преступления по части 4 статьи 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода компьютерной информации лицом с использованием своего служебного положения, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, совершенные в особо крупном размере». Он находится под подпиской о невыезде.

Обвиняемый придумал схему незаконных начислений путем ввода компьютерной информации в программное обеспечение. Похищенные деньги он потратил на личные нужды, сообщает ТАСС.

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