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Посла США пригласили на заседание комиссии Госдумы, посвященное биолабораториям

Лейла Алиева
В мире
Посла США пригласили на заседание комиссии Госдумы, посвященное биолабораториям
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Комиссия Госдумы пригласила на заседание американского посла Линн Трейси для дачи пояснений относительно деятельности биолабораторий США на Украине. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе нижней палаты.

— В ходе заседания депутаты обсудят вопросы о госконтроле за соблюдением законодательства об иноагентах, а также о регулировании деятельности иностранных неправительственных организаций на территории РФ. На заседание Комиссии для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине приглашена посол США в России Линн Трейси, — говорится в сообщении.

Уточняется, что заседание пройдет во вторник, 18 апреля, пишет РИА Новости.

Общественный деятель и политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что США владеют огромным количеством биолабораторий в разных странах мира, где проводят опасные опыты с химикатами и вирусами. Такие лаборатории есть и на Украине. Вашингтон проводил серьезные опыты над украинцами, что впоследствии может стать угрозой для жизни простых людей.

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