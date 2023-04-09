«Используют украинцев как животных»: зачем США открывают биолаборатории в других странах

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США владеют огромным количеством биолабораторий в разных странах мира, где проводят опасные опыты с химикатами и вирусами. Такие лаборатории есть и на Украине. Вашингтон проводил серьезные опыты над украинцами, что впоследствии может стать угрозой для жизни простых людей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил общественный деятель и политолог Сергей Марков.

Политика неоколониализма

По словам спикера, открытие биологических лабораторий, которые проводят опасные эксперименты, — одна из неотъемлемых элементов политической системы США.

— Все бы ничего, но американцы такие лаборатории у себя в стране не открывают, потому что законом запрещена работа с опасными вирусами даже в лабораторных условиях. Понимаете, США продолжают свою политику неоколониализма. Своим гражданам они опасаются наносить вред, в то время как жители других стран — целое поле для эксперимента.

Спикер напомнил, что и в пенитенциарной системе США есть запреты, которые американские власти реализовывают за пределами страны, где их законы не действуют.

— Пытки в американских тюрьмах — табу. Следовательно, чтобы устроить жесткий допрос с применением насилия, им приходится открывать свои тюрьмы за пределами Америки, где можно применять самые жестокие методы пыток.

Украинцам пора задуматься

Что хуже всего, это общепринятая практика американской политики.

По словам спикера, США и сейчас проводят антигуманные эксперименты в отношении украинцев.

— Они (США — прим. «ВМ») используют украинцев для опытов как животных, — отметил эксперт.

Он также отметил, что в связи с этим украинским гражданам впору задуматься, насколько их так называемый заокеанский союзник желает им процветания и удачи, проводя смертельно опасные опыты над людьми.

О том, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине, стало известно накануне. Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, в связи со спецоперацией Вашингтону пришлось сделать паузу, но теперь США вновь намерены возобновить деятельность лабораторий в рамках своей программы.