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Военно-политическое руководство Украины готовится к проведению операции по вторжению в Крым при активной поддержке НАТО на фоне вступления в альянс Финляндии, сообщает обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative. Он выразил опасения, что эти события могут подтолкнуть украинского лидера к еще большей эскалации конфликта. О том, действительно ли ведется подготовка к проведению подобной операции и при чем тут Финляндия, «Вечерней Москве» рассказал политолог Евгений Михайлов.

Финляндию ждут тяжелые времена

По его словам, страны Запада предупреждены Москвой о последствиях атаки на территорию РФ и вряд ли ради амбиций президента Украины решатся на агрессию в отношении России. Что же касается Финляндии, которая продолжает процесс интеграции в западный военный блок, Хельсинки ждут тяжелые времена.

— Да, НАТО расширилось, Финляндия вступила в этот блок, — констатировал Михайлов. — Но тем самым она получила не защиту, а усугубила свое положение. Внешнюю политику они, разумеется, изменят. Они забыли учесть, что самая протяженная граница у них — это граница с РФ. Очень много бизнеса у финнов было связано с нашей страной. А теперь, получив блоковый статус, Финляндия будет лишена скидок на российские горюче-смазочные материалы, иные ресурсы, которые получала в качестве соседней державы, сохраняя внеблоковый статус.

Отныне, как считает политолог, Финляндии придется лишиться огромных средств от взаимодействия с РФ и увеличивать военный бюджет за свой счет.

— Финляндия, как и другие страны — члены НАТО, начнет деградировать, как все те, кто оказался под влиянием США, — отметил эксперт.

Именно такая внешняя политика ожидает эту скандинавскую страну, добавил политолог.

«Коллективная атака»

Возвращаясь к вопросу о возможной «коллективной атаке стран НАТО на Россию» — такие разговоры ведутся давно, заметил Михайлов. Однако всерьез об этом говорит только официальная Варшава, которая за последний год значительно укрепила свою армию.

— Действительно, сейчас у Польши самая мощная в Европе сухопутная армия. И постоянно эта страна милитаризируется. Дошло уже до того, что поляки требуют у США тактическое ядерное вооружение, — заявил политолог.

В то же время эксперт уточнил, что НАТО ни за что не пойдет войной на Москву и любые информационные вбросы о якобы готовящейся провокации с целью атаки на территорию РФ — это не что иное, как бравирование.

— На самом деле многие политики Запада говорят о том, что Украина уже проиграла, и в связи с этим НАТО вряд ли пойдет в настоящее противостояние ради киевского режима. В связи с этим фантазии Зеленского о совместном ударе с альянсом по РФ — это его бредовые мечты. Более того, в Европе помнят о том, что РФ применит любое вооружение, чтобы защитить свою территорию, — подчеркнул Михайлов.

Это понимает даже «главный гегемон» — США, но принимать этой правды не хочет, заключил собеседник «ВМ».