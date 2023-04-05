«Восстановление Речи Посполитой»: политолог Марков назвал истинную причину визита Зеленского в Варшаву

Фото: president.gov.ua

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву никак не связан с подготовкой к переговорному процессу с РФ. Украинский лидер отправится в Польшу, чтобы «заложить» первый камень к восстановлению Речи Посполитой, в которую войдут украинские земли. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог и общественный деятель Сергей Марков, комментируя слова польского генерала Вальдемара Скшипчака, который накануне озвучил главные цели Зеленского в Польше.

По словам экс-командующего сухопутными войсками Польши, в украинском кризисе образовался «стратегический тупик» и все пути ведут к тому, что конфликт придется завершить путем переговоров. Он считает, что в ближайшее время можно ожидать, что Киев и Москва попытаются поговорить. И перед началом этого процесса Зеленский решил посетить Польшу. Скшипчак уточнил, что накопленная усталость стран Запада от ситуации на Украине тоже может помочь в урегулировании конфликта.

Однако политолог Сергей Марков считает, что слова польского генерала абсолютно лишены «здравого смысла» и логики. К тому же эти сообщения абсолютно беспочвенны.

— Польский генерал бредит, говорит глупость. На самом деле Зеленский поедет в Польшу, дабы договориться с властями этой страны, чтобы правоохранители задерживали украинских граждан мужского пола, сбежавших из страны, и отправляли их в украинские военкоматы, — рассказал эксперт.

Вторая причина визита украинского главы в Польшу связана с желанием получить новое вооружение, продолжил политолог.

— Было бы глупо полагать, что Зеленский не воспользуется военными ресурсами этой страны. Конечно, он попросит у Варшавы помощи в предоставлении техники, — акцентировал Марков.

Есть еще один пункт, который украинский президент намерен обсудить с лидером Польши, — вопросы воссоздания союзного государства.

— Непременно будет обсуждаться вопрос о восстановлении Речи Посполитой, когда Украина была в составе Польши. По сути, Киев намерен вернуться в XVI век, когда украинские земли были под крылом Варшавы, — дополнил спикер.

В заключение Марков предположил, что все три пункта имеют вполне серьезную почву для реализации.