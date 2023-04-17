Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Публициста Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии

Степан Жирнов
Происшествия
Публициста Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии
Фото: Youtube / FRONTLINE PBS | Official

Мосгорсуд приговорил оппозиционного публициста Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии по делу о государственной измене. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 17 апреля.

Мужчину обвиняли по статьям о государственной измене, распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, а также в участии в нежелательной организации.

Политика задержали еще 11 апреля 2022 года. Через одиннадцать дней его арестовали, и с тех пор Кара-Мурза* находился под стражей. По данным следствия, он консультировал иностранные спецслужбы за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов в месяц.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Госизмена Москва Мосгорсуд Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте