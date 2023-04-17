Публициста Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии

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Мосгорсуд приговорил оппозиционного публициста Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии по делу о государственной измене. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 17 апреля.

Мужчину обвиняли по статьям о государственной измене, распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, а также в участии в нежелательной организации.

Политика задержали еще 11 апреля 2022 года. Через одиннадцать дней его арестовали, и с тех пор Кара-Мурза* находился под стражей. По данным следствия, он консультировал иностранные спецслужбы за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов в месяц.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.