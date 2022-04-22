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Публициста Кара-Мурзу* арестовали по делу о дискредитации Российской армии

Анастасия Колоскова

Происшествия
Публициста Кара-Мурзу* арестовали по делу о дискредитации Российской армии
Фото: пресс-служба суда

Публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу* по решению суда заключили под стражу до 12 июня по делу о дискредитации Российской армии. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе Басманного районного суда.

Уточняется, что Кара-Мурзу* подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».

В пятницу Мосгорсуд должен был рассмотреть жалобу на арест публициста.

Владимира Кара-Мурзу* задержали 11 апреля в Москве и доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол о неповиновении. На следующий день Хамовнический суд назначил публицисту 15 суток административного ареста за неповиновение полицейским, которые задержали его во дворе дома, передает ТАСС.

22 апреля была задержана бывшая супруга главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева по подозрению в краже у него картин и коллекционных книг. Заявление о краже Гусев написал еще в 2018 году. Он указал, что из его квартиры, расположенной в Малом Козихинском переулке, похищены вещи и предметы искусства на сумму свыше миллиона рублей.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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