Экс-жену главреда «Московского комсомольца» Гусева задержали по делу о краже его имущества

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Россия, Москва, Малый Козихинский переулок Карта всех событий

Бывшая супруга главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева задержана по делу о краже у него картин и коллекционных книг. Об этом в пятницу, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», заявление о краже Гусев написал еще в 2018 году. Он указал, что из его квартиры, расположенной в Малом Козихинском переулке, похищены вещи и предметы искусства на сумму свыше миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

Главной подозреваемой стала бывшая жена главреда «МК» Евгения Ефимова. По словам собеседника «ВМ», женщину удалось задержать только 20 апреля текущего года. Ее допросили и отпустили под подписку о невыезде.

19 апреля столичные оперативники задержали вора, который обокрал две квартиры почти на три миллиона рублей. В обоих случаях злоумышленник поступал одинаково: вскрывал дверные замки при помощи особых инструментов, после чего проникал в жилища.