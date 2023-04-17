Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
Народный календарь. Как уберечь себя от русалок 20 апреля Народный календарь. Чем стоит полакомиться на Евтихия Тихого, 19 апреля Народный календарь. Почему нельзя впускать и выпускать кошку через окно 18 апреля Народный календарь. Кто сможет прогнать зло на Иосифа Песнопевца, 17 апреля Народный календарь. Как умилостивить водяного на Никиту Водопола, 16 апреля
Пожар произошел в кафе «Плов центр» на западе Москвы
Москва, Бережковская набережная, 20Б Карта всех событий
На западе столицы произошел пожар в кафе «Плов центр». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в понедельник, 17 апреля.
По данным ведомства, возгорание в нежилом здании № 20б на Бережковской набережной началось в 11:03. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.
По предварительным данным, людей в помещении нет.
Другой пожар произошел в жилом доме на востоке Москвы. Горела квартира на Амурской улице. В результате инцидента никто не пострадал.
Эксклюзивы
«Они доиграются»: Милонов ответил на возмущения Польши из-за русских туристов в турецких самолетах Хронические опоздания и вспыльчивость: как синдром дефицита внимания проявляется у взрослых Какие ошибки чаще всего допускают автомобилисты, меняя шины самостоятельно В Московском зоопарке рассказали о нестандартных методах реабилитации медведя Диксона «Отличается добротой и легко идет на контакт»: как сегодня живет медведь Диксон в Московском зоопарке
Приметы и советы
Народный календарь. Как уберечь себя от русалок 20 апреля Народный календарь. Чем стоит полакомиться на Евтихия Тихого, 19 апреля Народный календарь. Почему нельзя впускать и выпускать кошку через окно 18 апреля Народный календарь. Кто сможет прогнать зло на Иосифа Песнопевца, 17 апреля Народный календарь. Как умилостивить водяного на Никиту Водопола, 16 апреля
Проще, чем кажется