Пожар произошел в кафе «Плов центр» на западе Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Бережковская набережная, 20Б Карта всех событий

На западе столицы произошел пожар в кафе «Плов центр». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в понедельник, 17 апреля.

По данным ведомства, возгорание в нежилом здании № 20б на Бережковской набережной началось в 11:03. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

По предварительным данным, людей в помещении нет.

Другой пожар произошел в жилом доме на востоке Москвы. Горела квартира на Амурской улице. В результате инцидента никто не пострадал.