Пожар произошел в квартире дома на востоке Москвы

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Москва, Амурская улица, 25к1 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире дома на востоке столицы. Об этом в понедельник, 17 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание произошло на улице Амурской, 25, корпус 1 в квартире на втором этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

— В результате пожара никто не пострадал, — добавил источник «ВМ».

16 апреля пожар произошел в квартире жилого дома на юге столицы. Возгорание произошло по адресу Борисовский проезд, дом 1, корпус 3. Из двух окон седьмого этажа жилого дома шел густой серый дым. Огонь был ликвидирован до приезда спасателей. Хозяева квартиры не пострадали.

14 апреля в квартире жилого дома № 22 на 2-й Квесисской улице произошел пожар. Огонь распространился на четыре квадратных метра. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электроприбора на кухне. После ликвидации пламени в квартире обнаружили тела двух погибших.