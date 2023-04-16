Личные вещи и мебель загорелись в квартире жилого дома в Борисовском проезде

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Борисовский проезд, дом 1, корпус 3 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире жилого дома на юге столицы. Об этом в воскресенье, 16 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло по адресу Борисовский проезд, дом 1, корпус 3. Из двух окон седьмого этажа жилого дома шел густой серый дым.

По информации источника «ВМ», загорание произошло в одной из комнат квартиры на площади 1,5 квадратного метра — горели личные вещи и мебель.

Огонь был ликвидирован до приезда спасателей. Хозяева квартиры не пострадали.

14 апреля в квартире жилого дома № 22 на 2-й Квесисской улице произошел пожар. Огонь распространился на четыре квадратных метра. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электроприбора на кухне. После ликвидации пламени в квартире обнаружили тела двух погибших.