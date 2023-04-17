Марат Башаров впервые вышел в свет с новой избранницей

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Актер Марат Башаров впервые вышел в свет со своей избранницей, коллегой по цеху Анастасией Борисовой. Башаров перестал скрывать любимую на прошедшей премьере фильма режиссера Эдуарда Боякова «Русский крест».

Пока актер скрывал глаза за темными очками, его спутница беседовала с журналистами и позировала фотографам. Для премьеры в столичном кинотеатре «Октябрь» девушка выбрала платье нежно-голубого оттенка.

Отношения Башарова и Борисовой могут выйти на новый уровень: недавно актер признался, что не возражает против оформления отношений с избранницей, которая на 13 лет младше него.

Анастасия Борисова снималась во многих известных проектах («Склифосовский», «Глухарь», «Кулагин и партнеры»), но в эпизодических ролях. Актриса уже успела побывать замужем и развестись, от предыдущего брака она воспитывает сына, передает «КП».

Роман Башарова и Борисовой длится уже больше года. В прошлом году она посетила один из спектаклей своего избранника, и в зрительном зале она сидела с первой супругой актера Елизаветой Круцко.

В браке с Башаровым Круцко родила ему дочь Амели. Супруги расстались из-за слухов об изменах Башарова. Позже артист женился на Екатерине Архаровой. Через полгода в семье произошел громкий скандал. Будучи пьяным, актер избил супругу.

Третьей женой Башарова стала Елизавета Шевыркова, в 2016 году у них родился сын Марсель. Однако спустя три года они развелись: история повторилась — артист снова стал поднимать руку на жену.